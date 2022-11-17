RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шольц надеется на поражение Трампа на выборах президента США

Фото: немецкий канцлер Олаф Шольц (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Немецкий канцлер Олаф Шольц надеется, что Дональд Трамп потерпит поражение на выборах президента США в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, его не впечатлило заявление о выдвижении кандидатуры Трампа на пост президента США. Особенно после неубедительного результата республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

"Теперь можно надеяться, что, как и на прошлых выборах, выбор против популизма останется возможным", - добавил Шольц.

Он также отметил, что нынешний президент США Джо Байдена является умным и опытным политиком, который укрепляет трансатлантический союз и ценит отношения между Европой и США.

Напомним, ранее сообщалось, что помощники Трампа подали документы для участия в выборах 2024 года. Республиканец занимал президентский пост с 2017 по 2021 годы.

Джо Байден уже отреагировал, опубликовав видеоподборку с ключевыми событиями времен пребывания своего предшественника в Белом доме с подписью "Дональд Трамп подвел Америку".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд ТрампОлаф Шольц