Шольц созывает экстренное совещание по энергетическому кризису: названа причина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц инициировал экстренное совещание. Власти федеральных земель обеспокоены возможными проблемами с энергоснабжением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По информации издания, в четверг, 14 июля, глава канцлерского ведомства Вольфганг Шмидт по требованию Шольца проведет конференцию по энергетическому вопросу, в которой примут участие главы региональных канцелярий и глава Федерального сетевого агентства.
Bild отмечает, что федеральные земли, которыми руководят представители партий "Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз", хотят улучшить координацию между правительством и регионами. Местные власти настаивают на том, чтобы им предоставили право голоса в случае возникновения проблем с энергоснабжением.
Напомним, ранее стало известно, что газопровод "Северный поток" остановился на плановое обслуживание в понедельник утром, 11 июля. На время работ единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается только одна транзитная ветка через Украину
Также мы писали, что в Бундестаге требуют проверить возможность добычи газа в Северном море.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.