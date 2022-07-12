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Шольц скликає екстрену нараду щодо енергетичної кризи: названа причина

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Канцлер ФРН Олаф Шольц ініціював екстрену нараду. Влада федеральних земель стурбована можливими проблемами з енергопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За інформацією видання, в четвер, 14 липня, глава канцлерського відомства Вольфганг Шмідт на вимогу Шольца проведе конференцію з енергетичного питання, в якій візьмуть участь глави регіональних канцелярій і глава Федерального мережевого агентства.

Bild зазначає, що федеральні землі, якими керують представники партій "Християнсько-Демократичний союз" і "Християнсько-соціальний союз", хочуть поліпшити координацію між урядом і регіонами. Місцева влада наполягає на тому, щоб їм надали право голосу у разі виникнення проблем з енергопостачанням.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що газопровід "Північний потік" зупинився на планове обслуговування в понеділок вранці, 11 липня. На час робіт єдиним маршрутом поставок російського газу в країни Західної і Центральної Європи залишається тільки одна транзитна гілка через Україну

Також ми писали, що в Бундестазі вимагають перевірити можливість видобутку газу в Північному морі.

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