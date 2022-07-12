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Шольц созывает экстренное совещание по энергетическому кризису: названа причина

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Берлин, Вторник 12 июля 2022 16:28
Шольц созывает экстренное совещание по энергетическому кризису: названа причина Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Канцлер ФРГ Олаф Шольц инициировал экстренное совещание. Власти федеральных земель обеспокоены возможными проблемами с энергоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По информации издания, в четверг, 14 июля, глава канцлерского ведомства Вольфганг Шмидт по требованию Шольца проведет конференцию по энергетическому вопросу, в которой примут участие главы региональных канцелярий и глава Федерального сетевого агентства.

Bild отмечает, что федеральные земли, которыми руководят представители партий "Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз", хотят улучшить координацию между правительством и регионами. Местные власти настаивают на том, чтобы им предоставили право голоса в случае возникновения проблем с энергоснабжением.

Напомним, ранее стало известно, что газопровод "Северный поток" остановился на плановое обслуживание в понедельник утром, 11 июля. На время работ единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается только одна транзитная ветка через Украину

Также мы писали, что в Бундестаге требуют проверить возможность добычи газа в Северном море.

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