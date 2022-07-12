Шольц созывает экстренное совещание по энергетическому кризису: названа причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

По информации издания, в четверг, 14 июля, глава канцлерского ведомства Вольфганг Шмидт по требованию Шольца проведет конференцию по энергетическому вопросу, в которой примут участие главы региональных канцелярий и глава Федерального сетевого агентства.

Bild отмечает, что федеральные земли, которыми руководят представители партий "Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз", хотят улучшить координацию между правительством и регионами. Местные власти настаивают на том, чтобы им предоставили право голоса в случае возникновения проблем с энергоснабжением.