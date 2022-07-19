Шольц скоротив військову підтримку України, незважаючи на обіцянки, - Welt

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

Видання зазначає, що Шольц продовжує обіцяти, що Німеччина наростить поставки, проте судячи зі списку від федерального уряду, вони тільки скорочуються.

Вперше Берлін опублікував список 21 червня, і з тих пір тричі оновлював його. Згідно з цими відомостями, Україна за останні три тижні отримала всього дві поставки - 42 тисячі пайків і 102 неброньованих автомобіля.

Німецька опозиція вже критикує позицію уряду Німеччини.

"Публічна промова і дії у федеральному уряді явно відрізняються. Це ганьба", - заявив один з лідерів фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Торстен Фрай.

За його словами, небажання постачати зброю завдає шкоди репутації Німеччини.