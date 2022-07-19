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Шольц скоротив військову підтримку України, незважаючи на обіцянки, - Welt

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Берлін, Вівторок 19 липня 2022 21:38
Шольц скоротив військову підтримку України, незважаючи на обіцянки, - Welt Фото: німецький канцлер Олаф Шольц (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Німецький канцлер Олаф Шольц скоротив військову підтримку України, незважаючи на обіцянки наростити поставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Видання зазначає, що Шольц продовжує обіцяти, що Німеччина наростить поставки, проте судячи зі списку від федерального уряду, вони тільки скорочуються.

Вперше Берлін опублікував список 21 червня, і з тих пір тричі оновлював його. Згідно з цими відомостями, Україна за останні три тижні отримала всього дві поставки - 42 тисячі пайків і 102 неброньованих автомобіля.

Німецька опозиція вже критикує позицію уряду Німеччини.

"Публічна промова і дії у федеральному уряді явно відрізняються. Це ганьба", - заявив один з лідерів фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Торстен Фрай.

За його словами, небажання постачати зброю завдає шкоди репутації Німеччини.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина передала 80 пікапів для потреб Збройних сил України.

До цього повідомлялося, що Німеччина передала артилерію і запчастини до винищувачів МіГ-29.

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Україна Германия Олаф Шольц
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