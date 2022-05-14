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Шольц о снятии санкций против России: единственная возможность - мирное соглашение с Украиной

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Единственной возможностью снятия санкций против России является подписание мирного соглашения с Украиной относительно войны. И это должен понять Кремль.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал T-online.

"В какой-то момент Россия должна это понять: Единственная правдоподобная возможность того, что санкции будут в какой-то момент прекращены, - это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктовано миром", - заявил канцлер.

Отвечая на вопрос относительно восстановления границ Украины до оккупации Крыма путем мирного соглашения, Шольц заявил: "Украина решает эти вопросы. Мы не можем вести переговоры от их имени, ни в одну, ни в другую сторону".

Напомним, Евросоюз настроен согласовать поэтапное нефтяное эмбарго в текущем месяце.

Однако несколько стран Евросоюза допустили возможность отсрочки нефтяного эмбарго.

При этом Венгрия оценила свое согласие за введение эмбарго на российскую нефть в 700-750 млн евро.

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Олаф ШольцГерманияСанкции против РоссииВойна России против Украины