Шольц о снятии санкций против России: единственная возможность - мирное соглашение с Украиной

Единственной возможностью снятия санкций против России является подписание мирного соглашения с Украиной относительно войны. И это должен понять Кремль.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал T-online .

"В какой-то момент Россия должна это понять: Единственная правдоподобная возможность того, что санкции будут в какой-то момент прекращены, - это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктовано миром", - заявил канцлер.

Отвечая на вопрос относительно восстановления границ Украины до оккупации Крыма путем мирного соглашения, Шольц заявил: "Украина решает эти вопросы. Мы не можем вести переговоры от их имени, ни в одну, ни в другую сторону".