Шольц - Сі Цзіньпіну про війну Росії проти України: це створює багато проблем

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, що війна Росії проти України "створює багато проблем для світопорядку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шольца, якого цитує німецьке видання Spiegel.

Так, на початку своєї промови німецький канцлер звернув увагу китайського лідера на війну в Україні.

"Ми зібралися разом у момент, відзначений великою напругою. Зокрема, я хочу виділити війну Росії проти України, яка створює багато проблем для нашого світопорядку, що базується на правилах", - заявив Шольц.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснить візит до Китаю, де планує обговорити російське вторгнення в Україну.

Після чого Шольц заявив, Китай несе "особливу відповідальність" у контексті війни Росії проти України.

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