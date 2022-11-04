Китай несе особливу відповідальність, важливо, щоб РФ дотримувалася принципів ООН, - Шольц
Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Китай несе "особливу відповідальність" у контексті війни Росії проти України та зазначив, що важливі слова Пекіна про те, що необхідно дотримуватись принципів ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт федерального уряду Німеччини.
За словами Шольца, війна РФ проти України кидає виклик міжнародному порядку миру та безпеки. Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін "більше не ухиляється від загрози ядерної зброї".
"Водночас він погрожує перетнути червону межу, проведену всім людством. На початку року Китай чітко позиціював себе проти застосування або навіть погрози застосування ядерної зброї в декларації з іншими постійними членами Ради Безпеки ООН. Як постійний член Ради Безпеки Китай несе особливу відповідальність. Важливими є чіткі слова з Пекіна до Москви - відстоювати Статут ООН та його принципи", - заявив канцлер.
Серед принципів ООН він згадав суверенітет та територіальну цілісність усіх держав і сказав, що жодна країна не є "заднім двором" іншої.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що позиція канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо Росії залишається незмінною. Він вважає, що РФ необхідно вивести війська з України.
Також раніше ми писали, що Зеленський обговорив з Шольцем повітряний щит над Україною.
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