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Шольц - Си Цзиньпину о войне России против Украины: это создает много проблем

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Пекин, Пятница 04 ноября 2022 10:22
Шольц - Си Цзиньпину о войне России против Украины: это создает много проблем Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал лидеру Китая Си Цзиньпину, что война России против Украины "создает много проблем для мирового опорядка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца, которого цитирует немецкое издание Spiegel.

Так, в начале своей речи немецкий канцлер обратил внимание китайского лидера на войну в Украине.

"Мы собрались вместе в момент, отмеченный большим напряжением. В частности, я хочу выделить войну России против Украины, которая создает много проблем для нашего мирового порядка, базирующегося на правилах", - заявил Шольц.

Напомним, ранее мы писали о том, что канцлер Германии Олаф Шольц совершит визит в Китай, где планирует обсудить российское вторжение в Украину.

После чего Шольц заявил, что Китай несет "особую ответственность" в контексте войны России против Украины.

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Китай Си Цзиньпинь Олаф Шольц
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