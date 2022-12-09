Шольц шукає альтернативу Twitter через політику Маска

За його словами, команда канцлера відстежує за розвитком соцмережі після її придбання американським бізнесменом. Але водночас уряд Німеччини шукає альтернативу Twitter.

"Ми хочемо використовувати багато каналів, щоб охопити користувачів саме на тих сервісах, які вони використовують", - сказав Гебештрайт.

Він додав, що знайти альтернативу Twitter, де Шольц має понад 600 тисяч підписників, буде непросто. При цьому Гебештрайт наголошує, що "не можна заплющувати очі, якщо кількість проблематичних тенденцій зростатиме".

Нагадаємо, що після придбання соцмережі Twitter мільярдер Ілон Маск запровадив ряд суперечливих новацій. Зокрема, він вимагає від персоналу працювати більше та якісніше. Крім того, він облаштував в офісі спальні кімнати, аби співробітники могли відпочивати прямо на роботі.

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