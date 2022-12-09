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Шольц ищет альтернативу Twitter из-за политики Маска

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Канцлер Германии Олаф Шольц думает удалить свой аккаунт в Twitter из-за политики его нового владельца Илона Маска.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По его словам, команда канцлера отслеживает развитие соцсети после ее приобретения американским бизнесменом. Но в то же время правительство Германии ищет альтернативу Twitter.

"Мы хотим использовать много каналов, чтобы охватить пользователей именно на тех сервисах, которые они используют", - сказал Гебештрайт.

Он добавил, что найти альтернативу Twitter, где у Шольца более 600 тысяч подписчиков, будет непросто. При этом Гебештрайт отмечает, что "нельзя закрывать глаза, если количество проблематических тенденций будет расти".

Напомним, что после приобретения соцсети Twitter миллиардер Илон Маск ввел ряд противоречивых новаций. В частности, он требует от персонала работать больше и качественнее. Кроме того, он обустроил в офисе спальные комнаты, чтобы сотрудники могли отдыхать прямо на работе.

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Олаф ШольцTwitterИлон Маск