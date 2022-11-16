Працюйте чи звільняйтесь. Маск висунув співробітникам Twitter нові вимоги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Виданню вдалося ознайомитись з листом, який отримали співробітники Twitter. У ньому Маск попередив, що очікує від персоналу кращої роботи.

Співробітникам, які готові працювати далі, запропонували підписати угоду, натиснувши на посилання в електронному листі. Усіх, хто не зробить це, будуть звільнені і отримають тримісячну вихідну допомогу.

При цьому Маск заявив, що Twitter найближчим часом "має бути надзвичайно хардкорним". При цьому новий власник компанії хоче скасувати віддалену роботу. У виданні зазначають, що це може призвести до великих звільнень.

"Це означатиме довгі години роботи з високою інтенсивністю. Тільки виняткова робота вважатиметься прохідним балом", - йдеться у листі.

За даними ЗМІ, Маск посилює кадрову політику на тлі невдалого запуску першого продукту Blue Verified. Користувачам запропонували за 8 доларів на місяць купити синю галочку. Це нібито мало зменшити кількість реклами і зробити їх повідомлення більш помітними.

Однак оновлення виявилося провальним, оскільки у Twitter почали з'являтися фальшиві облікові записи відомих персон.