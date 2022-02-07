Шольц сегодня встретится с Байденом: в Белом доме назвали темы переговоров

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе сегодняшней встречи планируют обсудить агрессию России против Украины. В частности, лидеры затронут тему санкций против Москвы в случае ее дальнейшего вторжения на украинскую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома .

Как отметили в пресс-службе, повестка дня переговоров Байдена и Шольца очень насыщенная. Ожидается, что лидеры будут много говорить о ситуации в Украине и России.

"Скорее всего, они обсудят свою общую озабоченность по поводу наращивания российской военной мощи на границе с Украиной и свою общую приверженность как текущим дипломатическим усилиям, направленным на поощрение России к деэскалации напряженности, так и текущим усилиям по обеспечению сдерживания дальнейшей российской агрессии", - уточнил представитель администрации Белого дома.

По его словам, Байден и Шольц планируют обсудить усилия США и Германии по подготовке пакета санкций, которые повлекут за собой серьезные издержки для России, если она продолжит вторжение в Украину.