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Байден и Шольц встретятся в феврале. Белый дом назвал дату

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Вашингтон, Четверг 27 января 2022 17:20
Байден и Шольц встретятся в феврале. Белый дом назвал дату Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем 7 февраля. Лидеры обсудят ситуацию вокруг Украины и сотрудничество по борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Президент Байден ждет встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме 7 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что визит Шольца в Вашингтон позволит подтвердить глубокие и прочные связи США и Германии. Ожидается, что лидеры обсудят совместные усилия по сдерживанию российской агрессии против Украины.

"Они также обсудят продолжение сотрудничества по ряду общих проблем, включая прекращение пандемии COVID-19, борьбу с угрозой изменения климата", - уточняется в релизе.

Напомним, о встрече Шольца с Байденом в Вашингтоне накануне сообщило немецкое издание Bild.

Отметим, ранее СМИ сообщили об отказе Шольца от предложения Байдена обсудить ситуацию вокруг Украины.

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Соединенные Штаты Америки Германия Джозеф Байден Олаф Шольц
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