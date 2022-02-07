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Шольц сьогодні зустрінеться з Байденом: у Білому домі назвали теми переговорів

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Вашингтон, Понеділок 07 лютого 2022 20:17
Шольц сьогодні зустрінеться з Байденом: у Білому домі назвали теми переговорів Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц в ході сьогоднішньої зустрічі планують обговорити агресію Росії проти України. Зокрема, лідери торкнуться теми санкцій проти Москви у разі її подальшого вторгнення на українську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Як зазначили в пресслужбі, Порядок денний переговорів Байдена і Шольца дуже насичений. Очікується, що лідери будуть багато говорити про ситуацію в Україні та Росії.

"Швидше за все, вони обговорять свою загальну заклопотаність з приводу нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною і свою загальну прихильність як поточним дипломатичним зусиллям, спрямованим на заохочення Росії до деескалації напруженості, так і поточним зусиллям щодо забезпечення стримування подальшої російської агресії", - уточнив представник адміністрації Білого дому.

За його словами, Байден і Шольц планують обговорити зусилля США і Німеччини з підготовки пакету санкцій, які спричинять за собою серйозні витрати для Росії, якщо вона продовжить вторгнення в Україну.

Нагадавши, переговори Байдена і Шольца пройдуть 7 лютого у Вашингтоні.

Зазначимо, напередодні Шольц заявив, що вторгнення Росії в Україну коштуватиме Москві дуже дорого.

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Сполучені Штати Америки Германия Джозеф Байден Олаф Шольц
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