Шольц сегодня позвонит Путину

"Я также объявляю, что федеральный канцлер позже во второй половине проведет телефонный разговор с российским президентом", - заявил он Хебештрайт.

По его словам, запланированные переговоры между Шольцем и Путиным тесно связаны с международными усилиями по разрядке конфликта из-за размещения российских войск на границе с Украиной.

Также Хебештрайт заявил, что "обострение конфликта между Россией и Украиной привело к чрезвычайно опасной ситуации".

Кроме этого, представитель правительства Германии предупредил, что Берлин "применит угрожающие санкции против России" в случае, если она вторгнется в Украину.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц 15 февраля посетил Россию, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время которой он напомнил Путину о последствиях усиления агрессии против Украины.

При этом Путин заявил, что Россия якобы "не хочет войны в Европе" и поэтому "Москва выдвинула свои предложения по безопасности".