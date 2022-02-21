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Шольц сьогодні зателефонує Путіну

Автор: Марія Кучерявець

Канцлер Німечччини Олаф Шольц сьогодні в другій половині дня планує провести телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Він пов'язаний з нарощенням загрози російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Хебештрайта під час брифінгу, якого цитує Reuters.

"Я також оголошую, що федеральний канцлер пізніше у другій половині проведе телефонну розмову із російським президентом", - заявив він Хебештрайт.

За його словами, заплановані переговори між Шольцем та Путіним тісно пов'язані з міжнародними зусиллями щодо розрядки конфлікту через розміщення російських військ на кордоні з Україною.

Також Хебештрайт заявив, що "загострення конфлікту між Росією та Україною призвело до надзвичайно небезпечної ситуації".

Крім цього, представник уряду Німеччини попередив, що Берлін "застосує загрозливі санкції проти Росії" у разі, якщо вона вторгнеться в Україну.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 15 лютого відвідав Росію, де зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час якої він нагадав Путіну про наслідки за посилення агресії проти України.

При цьому Путін заявив, що Росія нібито "не хоче війни в Європі" і тому "Москва висунула свої пропозиції щодо безпеки".

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Володимир ПутінОлаф ШольцВторгнення Росії до України