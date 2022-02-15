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Путин обвинил Украину в "геноциде" на Донбассе. Шольц ему возразил

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Москва, Вторник 15 февраля 2022 19:51
Путин обвинил Украину в "геноциде" на Донбассе. Шольц ему возразил Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Президент России Владимир Путин обвинил украинские власти якобы в геноциде на Донбассе. Немецкий канцлер Олаф Шольц считает эти слова неправильными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Шольца для прессы.

Отметим, слова Путина на сегодняшней пресс-конференции прозвучали в ответ на реплику Шольца о том, что НАТО вмешивалось в войну в Югославии, чтобы предотвратить геноцид. На что российский президент провел параллели с Донбассом.

"По нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, это и есть геноцид", - заявил он.

Уже на встрече с немецкой прессой канцлер Шольц возразил Путину.

"Это было сильно сказано (о геноциде, - ред.), но это неправильно", - заявил он.

Напомним, ранее Путин заявил, что не хочет войны в Европе, но припомнил Шольцу натовские бомбардировки в Югославии во время войны в Косово 1999 году.

Он также отметил, что решение о частичном выводе войск из районов учений связано с просьбой Госдумы России признать так называемые "ЛДНР".

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Владимир Путин Донбасс Олаф Шольц
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