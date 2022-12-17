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Шольц розповів, чому Німеччина не передаватиме Україні танки в односторонньому порядку

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Німеччина не в односторонньому порядку передаватиме Україні танки західного зразка, і ця умова збережеться і наступного року.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Suddeutsche Zeitung.

"У всьому цьому (у передачі озброєння Україні – ред.) ми дотримуємося трьох чітких принципів: по-перше, ми підтримуємо Україну в міру наших можливостей. По-друге, ми запобігаємо прямої конфронтації між НАТО і Росією. І, по-третє, не буде жодних односторонніх дій з боку Німеччини. Це критерій нашої рішучої, але обережної політики - і він діятиме і наступного року. Моє враження, що більшість німців вважають це правильним", - заявив Шольц.

Канцлер Німеччини також нагадав, що його країна є одним із найсильніших шанувальників України та постачає сучасне озброєння, таке як самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, реактивні системи залпового вогню, зенітні установки Gepard та новітні системи ППО Iris-T.

Раніше Шольц заявив, що ЄС має єдність у своїй підтримці України. Спроби підірвати цінності блоку шляхом блокування рішень зазнають невдачі.

Також канцлер Німеччини наголосив, що країна має намір продовжувати постачання зенітних установок Gepard до України та працює над цим питанням.

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