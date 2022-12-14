ua ru
Ср, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шольц заявив про єдність ЄС у підтримці України: спроби це зірвати зазнають невдачі

Новость на русском →
Берлін, Середа 14 грудня 2022 11:50
Шольц заявив про єдність ЄС у підтримці України: спроби це зірвати зазнають невдачі Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

ЄС має єдність у своїй підтримці України. Спроби підірвати цінності блоку шляхом блокування рішень зазнають невдачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву німецького канцлера Олафа Шольца, якого цитує Sky News.

"Європейський Союз єдиний у своїй підтримці України", - заявив Шольц.

Також він зазначив, що "спроби підірвати цінності блоку шляхом блокування зовнішньополітичних заходів зазнають невдачі". Як припускають в ЗМІ, ймовірно, Шольц мав на увазі позицію Угорщини.

"Кожен, хто думає, що він може підірвати цінності ЄС, яким зобов’язалися всі країни-члени, блокуючи його зовнішню політику та політику безпеки, зазнає невдачі в цій спробі", - попередив Шольц.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що країни Євросоюзу досягли угоди про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 18 млрд євро. Втім спочатку угорська сторона блокувала цей процес.

Додамо, так, прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що причиною такої позиції є нібито небажання його країни "ставити інтереси України вище, ніж власні".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Олаф Шольц
NEWS
У Зеленського зробили заяву щодо фіналу війни з Росією: коли це може статися
У Зеленського зробили заяву щодо фіналу війни з Росією: коли це може статися
DAILY
На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу