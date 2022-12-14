Шольц заявив про єдність ЄС у підтримці України: спроби це зірвати зазнають невдачі
ЄС має єдність у своїй підтримці України. Спроби підірвати цінності блоку шляхом блокування рішень зазнають невдачі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву німецького канцлера Олафа Шольца, якого цитує Sky News.
"Європейський Союз єдиний у своїй підтримці України", - заявив Шольц.
Також він зазначив, що "спроби підірвати цінності блоку шляхом блокування зовнішньополітичних заходів зазнають невдачі". Як припускають в ЗМІ, ймовірно, Шольц мав на увазі позицію Угорщини.
"Кожен, хто думає, що він може підірвати цінності ЄС, яким зобов’язалися всі країни-члени, блокуючи його зовнішню політику та політику безпеки, зазнає невдачі в цій спробі", - попередив Шольц.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що країни Євросоюзу досягли угоди про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 18 млрд євро. Втім спочатку угорська сторона блокувала цей процес.
Додамо, так, прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що причиною такої позиції є нібито небажання його країни "ставити інтереси України вище, ніж власні".
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