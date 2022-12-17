Шольц рассказал, почему Германия не будет передавать Украине танки в одностороннем порядке

Германия не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца, и это условие сохранится и в следующем году.

"Во всем этом (в передаче вооружения Украине – ред.) мы придерживаемся трех четких принципов: во-первых, мы поддерживаем Украину по мере наших возможностей. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И, в-третьих, не будет никаких односторонних действий со стороны Германии. Это критерий нашей решительной, но осторожной политики – и он будет действовать и в следующем году. Мое впечатление, что большинство немцев считают это правильным", - заявил Шольц.

Канцлер Германии также напомнил, что его страна является одним из сильнейших поклонников Украины и поставляет современное вооружение, такое как самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня, зенитные установки Gepard и новейшие системы ПВО Iris-T.