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Шольц пообіцяв передати Україні більше зеніток Gepard

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Вівторок 29 листопада 2022 22:35
Шольц пообіцяв передати Україні більше зеніток Gepard Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина має намір продовжувати постачання зенітних установок Gepard до України та працює над цим питанням.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Ми продовжуватимемо працювати, щоб забезпечити (для України - ред.) цю дуже ефективну систему (Gepard - ред.)", - заявив очільник уряду ФРН.

Він також зазначив, що у сьогоднішній розмові з президентом України Володимиром Зеленським було порушено тему військової допомоги від Німеччини.

"Президент України висловив подяку Німеччині за дуже всебічну підтримку у грошовому вираженні, а також у плані постачання зброї, тому що артилерія та системи ППО, які ми надаємо, мають дуже суттєвий вплив на здатність України гарантувати свою територіальну цілісність та суверенітет", - розповів канцлер.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Німеччина передала Україні 30 зенітних установок Gepard. Вони є ефективною зброєю проти іранських дронів Shahed-136.

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