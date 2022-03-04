Шольц в разговоре с Путиным призвал его прекратить войну против Украины

Немецкий канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал его немедленно прекратить войну против Украины . А также обеспечить доступ гуманитарной помощи в пострадавшие регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Сообщается, что Шольц и Путин провели телефонный разговор длительностью около часа. Немецкий лидер призвал его немедленно прекратить все военные действия, разрешить доступ гуманитарной помощи в районы, где идут боевые действия.

Также стороны договорились о проведении дальнейших переговоров в ближайшее время.