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Шольц у розмові з Путіним закликав його припинити війну проти України

Автор: Ілона Свиридова

Німецький канцлер Олаф Шольц у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним закликав його негайно припинити війну проти України. А також забезпечити доступ гуманітарної допомоги в постраждалі регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що Шольц і Путін провели телефонну розмову тривалістю близько години. Німецький лідер закликав його негайно припинити всі військові дії, дозволити доступ гуманітарної допомоги в райони, де йдуть бойові дії.

Також сторони домовилися про проведення подальших переговорів найближчим часом.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін на даний момент відмовляється припиняти війну проти України. При цьому французький лідер вважає, що важливо підтримувати діалог, щоб уникнути людських трагедій.

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Володимир ПутінОлаф ШольцВійна Росії проти України