Путин пока отказывается прекратить атаки на Украину, - Макрон

Он уточнил, что будет продолжать свои усилия и контакты, чтобы "избежать худшего".

"Поддержание диалога для защиты людей, получение мер, которые позволят избежать человеческих трагедий, положить конец этой войне: это цель моего обязательства вместе с президентом Зеленским и международным сообществом. Я был и буду оставаться полностью решительным", – добавил французский президент.

I spoke to President Putin this morning. He refuses to stop his attacks on Ukraine at this point. It is vital to maintain dialogue to avoid human tragedy. I will continue my efforts and contacts. We must avoid the worst.