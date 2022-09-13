Шольц полтора часа призывал Путина вывести войска из Украина

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели 1,5 часовой телефонный разговор, касающийся войны РФ против Украины и ее последствий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Хебестрайта .

Напомним, ранее Шольц заявивлял, что считает нужным продолжать переговоры с Путиным.

Кроме того, 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Шольцем, во время которого обсудили "широкий перечень тем".

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