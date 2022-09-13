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Шольц півтори години закликав Путіна вивести війська з України

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели 1,5 годинну телефонну розмову, що стосувалася війни РФ проти України та її наслідків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Хебестрайта.

Також канцлер Німеччини закликав Путіна

Нагадаємо, раніше Шольц заявив, що вважає за потрібне продовжувати переговори з Путіним.

Крім того, 7 вересня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Шольцем, під час якого обговорили "широкий спектр тем".

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяГерманияОлаф Шольц