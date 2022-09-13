Шольц полтора часа призывал Путина вывести войска из Украина
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели 1,5 часовой телефонный разговор, касающийся войны РФ против Украины и ее последствий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Хебестрайта.
Шольц призвал Путина как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины. Он подчеркнул, что любые дальнейшие шаги России по анексии не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах.
Также канцлер Германии призвал Путина обращаться с взятыми в плен комбатантами в соответствии с положениями международного гуманитарного права, а также обеспечить беспрепятственный доступ к ним Международного комитета Красного Креста.
Помимо этого, Шольц подчеркнул необходимость обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Он призвал избегать любых шагов по эскалации и немедленно выполнять меры, рекомендованные в докладе МАГАТЭ.
Шольц и Путин также говорили о продовольственном кризисе. Канцлер подчеркнул важную роль зернового соглашения под эгидой ООН и обратился к президенту России с призывом не дискредитировать соглашение и и впредь выполнять его в полном объеме.
Напомним, ранее Шольц заявивлял, что считает нужным продолжать переговоры с Путиным.
Кроме того, 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Шольцем, во время которого обсудили "широкий перечень тем".
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