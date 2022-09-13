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Шольц півтори години закликав Путіна вивести війська з України

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Вівторок 13 вересня 2022 19:36
Шольц півтори години закликав Путіна вивести війська з України Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели 1,5 годинну телефонну розмову, що стосувалася війни РФ проти України та її наслідків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Хебестрайта.

Шольц закликав Путіна якомога швидше знайти дипломатичне рішення, засноване на припиненні вогню, повному виведенні російських військ і повазі територіальної цілісності і суверенітету України. Він підкреслив, що будь-які подальші кроки Росії по анексії не залишаться без відповіді і не будуть визнані за жодних обставин.

Також канцлер Німеччини закликав Путіна поводитися з узятими в полон комбатантами відповідно до положень міжнародного гуманітарного права, а також забезпечити безперешкодний доступ до них Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Крім цього, Шольц наголосив на необхідності забезпечення безпеки Запорізької АЕС. Він закликав уникати будь-яких кроків по ескалації і негайно виконувати заходи, рекомендовані в доповіді МАГАТЕ.

Шольц і Путін також говорили про продовольчу кризу. Канцлер підкреслив важливу роль зернової угоди під егідою ООН і звернувся до президента Росії із закликом не дискредитувати угоду і й надалі виконувати її в повному обсязі.

Нагадаємо, раніше Шольц заявив, що вважає за потрібне продовжувати переговори з Путіним.

Крім того, 7 вересня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Шольцем, під час якого обговорили "широкий спектр тем".

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