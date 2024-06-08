Шольц: Путін має нарешті визнати, що Україна не стане на коліна
Російський диктатор Володимир Путін має прийняти те, що Україна ніколи не стане на коліна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву німецького канцлера Олафа Шольца.
"Україна сильна і не буде поставлена на коліна, не дозволить змусити себе капітулювати. Путін повинен нарешті визнати це. Для України може бути тільки справедливий мир", - наголосив Шольц.
Він підкреслив, що союзники Києва невтомно працюють заради цього справедливого миру.
Допомога від Німеччини
Нагадаємо, що Німеччина була однією з перших країн яка почала надавати Україні допомогу. Попри те, що тривалий час Берлін менш активно надавав Києву військову підтримку нині ситуація значно змінилась.
Попри допомогу в військовій сфері Німеччина також підтримує Україну і в гуманітарній допомозі.
Крім того, ми повідомляли, що наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину та виступить у Бундестазі.
До слова, 6 червня під час виступу у Бундестазі канцлер ФРН Олаф Шольц пояснив нещодавній дозвіл для України бити німецьким озброєнням по території РФ.
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