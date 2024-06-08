Шольц: Путин должен наконец признать, что Украина не станет на колени

Российский диктатор Владимир Путин должен принять, что Украина никогда не станет на колени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление немецкого канцлера Олафа Шольца.

Он заявил, что союзники Киева без устали работают ради этого справедливого мира.

"Украина сильна и не будет поставлена на колени, не позволит заставить себя капитулировать. Путин должен, наконец, признать это. Для Украины может быть только справедливый мир", - подчеркнул Шольц.

Помощь от Германии

Напомним, что Германия была одной из первых стран, которая стала оказывать Украине помощь. Несмотря на то, что длительное время Берлин менее активно оказывал Киеву военную поддержку, в настоящее время ситуация значительно изменилась.

Несмотря на помощь в военной сфере, Германия также поддерживает Украину и в гуманитарной помощи.

Кроме того, мы сообщали, что на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и выступит в Бундестаге.

К слову, 6 июня во время выступления в Бундестаге канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил недавнее разрешение для Украины избивать немецким вооружением по территории РФ.

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