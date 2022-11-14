Шольц не проти ізоляції РФ на саміті G20, але хоче обговорити це з усіма країнами

"Важливо, щоб тут ми обговорювали цю тему разом. Зрештою, тут збирається багато країн", - сказав Шольц, відповідаючи на питання щодо ізоляції РФ на саміті.

При цьому глава уряду ФРН зазначив, що Група двадцяти представляє більшу частину населення світу та більшу частину світового економічного виробництва.

"У цьому відношенні розуміння, до якого тут приходять, а також обговорення та суперечки необхідні для того, щоб зробити свій внесок у покращення існуючої ситуації", - вважає він.

Шольц вкотре виступив із твердженням, що нинішнє серйозне становище викликане спеціальною військовою операцією Росії в Україні. "Ось чому ми також маємо обговорювати подібні питання та цю проблему", - резюмував він.