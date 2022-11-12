ua ru
Сб, 12 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британія та ЄС закликають бойкотувати виступи Лаврова на саміті G20, - The Telegraph

Новость на русском →
Субота 12 листопада 2022 16:17
Британія та ЄС закликають бойкотувати виступи Лаврова на саміті G20, - The Telegraph Фото: Сергій Лавров, голова МЗС Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Британія та Євросоюз закликали всіх союзників не бути присутніми на виступах глави МЗС РФ Сергія Лаврова під час саміту G20 і не проводити з ним переговори.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у коментарі The Telegraph заявив неназваний представник зовнішньополітичного відомства ЄС.

За його словами, Євросоюз планує зробити все можливе для того, щоб повністю ізолювати Росію на зустрічі лідерів країн "Великої двадцятки" в Індонезії, яка розпочнеться 15 листопада.

"Ми намагаємося працювати з партнерами, щоб дуже твердо показати, що міжнародне співтовариство думає про всі ці злочини, звірства і незаконні дії Росії. Це означає також, що їм не слід зустрічатися з Лавровим або з кимось із тих, хто очолює російську делегацію, або щоб люди виходили, коли росіяни виступають", - зазначив чиновник ЄС.

Він також зазначив, що щодо цього питання позиція ЄС повністю відповідає британській.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними The Guardian, світові лідери не візьмуть участь в офіційному спільному фото під час зустрічі на саміті G20 на Балі наступного тижня через присутність Лаврова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Великобританія Евросоюз Лавров Саміт G20 Війна Росії проти України
NEWS
Аварійні відключення. У Києві та 8 областях екстрено вимикатимуть світло: список
Аварійні відключення. У Києві та 8 областях екстрено вимикатимуть світло: список
DAILY
ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі
Юлія Акимовакоресподент ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі