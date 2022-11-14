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Шольц не против изоляции РФ на саммите G20, но хочет обсудить это со всеми странами

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался за проведение совместных дискуссий по поводу возможной изоляции России на саммите G20 в связи с нынешними событиями в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца на саммите G20 в Индонезии.

"Важно, чтобы здесь мы обсуждали эту тему вместе. В конце концов, здесь собирается много стран", - сказал Шольц, отвечая на вопросы по изоляции РФ на саммите.

При этом глава правительства ФРГ указал, что Группа двадцати представляет большую часть населения мира и большую часть мирового экономического производства.

"В этом отношении понимание, к которому здесь приходят, а также обсуждения и споры необходимы для того, чтобы внести свой вклад в улучшение сложившейся ситуации", - считает он.

Шольц выступил с утверждением, что нынешнее серьезное положение вызвано специальной военной операцией России в Украине. "Вот почему мы также должны обсуждать подобные вопросы и эту проблему", - резюмировал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Британия и Евросоюз призвали всех союзников не присутствовать на выступлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова во время саммита G20 и не проводить с ним переговоры.

Также ранее мы писали, что Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию , которой предлагается ввести механизм компенсации ущерба Украине в результате агрессии России.

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G20Саммит G20Олаф Шольц