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Шольц не проти ізоляції РФ на саміті G20, але хоче обговорити це з усіма країнами

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Індонезія, Понеділок 14 листопада 2022 22:26
Шольц не проти ізоляції РФ на саміті G20, але хоче обговорити це з усіма країнами Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився за проведення спільних дискусій щодо можливої ізоляції Росії на саміті G20 у зв'язку з нинішніми подіями в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера ФРН Олафа Шольца на саміті G20 в Індонезії.

"Важливо, щоб тут ми обговорювали цю тему разом. Зрештою, тут збирається багато країн", - сказав Шольц, відповідаючи на питання щодо ізоляції РФ на саміті.

При цьому глава уряду ФРН зазначив, що Група двадцяти представляє більшу частину населення світу та більшу частину світового економічного виробництва.

"У цьому відношенні розуміння, до якого тут приходять, а також обговорення та суперечки необхідні для того, щоб зробити свій внесок у покращення існуючої ситуації", - вважає він.

Шольц вкотре виступив із твердженням, що нинішнє серйозне становище викликане спеціальною військовою операцією Росії в Україні. "Ось чому ми також маємо обговорювати подібні питання та цю проблему", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Британія та Євросоюз закликали всіх союзників не бути присутніми на виступах глави МЗС РФ Сергія Лаврова під час саміту G20 і не проводити з ним переговори.

Також раніше ми писали, що Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію, якою пропонується запровадити механізм компенсації збитків Україні внаслідок агресії Росії.

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G20 Саміт G20 Олаф Шольц
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