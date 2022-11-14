Шольц не против изоляции РФ на саммите G20, но хочет обсудить это со всеми странами
Канцлер Германии Олаф Шольц высказался за проведение совместных дискуссий по поводу возможной изоляции России на саммите G20 в связи с нынешними событиями в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца на саммите G20 в Индонезии.
"Важно, чтобы здесь мы обсуждали эту тему вместе. В конце концов, здесь собирается много стран", - сказал Шольц, отвечая на вопросы по изоляции РФ на саммите.
При этом глава правительства ФРГ указал, что Группа двадцати представляет большую часть населения мира и большую часть мирового экономического производства.
"В этом отношении понимание, к которому здесь приходят, а также обсуждения и споры необходимы для того, чтобы внести свой вклад в улучшение сложившейся ситуации", - считает он.
Шольц выступил с утверждением, что нынешнее серьезное положение вызвано специальной военной операцией России в Украине. "Вот почему мы также должны обсуждать подобные вопросы и эту проблему", - резюмировал он.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Британия и Евросоюз призвали всех союзников не присутствовать на выступлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова во время саммита G20 и не проводить с ним переговоры.
Также ранее мы писали, что Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию , которой предлагается ввести механизм компенсации ущерба Украине в результате агрессии России.
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