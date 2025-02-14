Шольц пропонує оголосити у Німеччині надзвичайний стан через війну в Україні

За словами Шольца, Бундестаг має якнайшвидше ухвалити постанову про класифікацію війни в Україні та її серйозних наслідків для безпеки Німеччини та Європи як надзвичайної ситуації "у розумінні статті 115, пункту 2 Конституції".

"Наслідком цього стане той факт, що наша підтримка України, яка є сьогодні як ніколи важливою, більше не буде відбуватися за рахунок інших завдань, котрі наша держава має виконувати щодо власних громадян", - зазначив канцлер.

Шольц підкреслив, що "йдеться про мир і безпеку нашої країни". Він переконаний, що з огляду на заяви представників адміністрації США за останню добу, відповідь на це питання більше не можна відтерміновувати.

Спільна оборона і безпека

Канцлер також має намір просувати дискусію в ЄС про методи інвестування у спільну оборону та побудову потужної європейської оборонної промисловості.

При цьому Шольц нагадав, що свого часу він ухвалив серйозні рішення рішуче відповісти на "переломний момент", яким став початок повномасштабної війни Росії проти України.

"Сьогодні ми знову опинилися в такому становищі. Сьогодні ми маємо поглянути в реальність того, що означають дії та заяви адміністрації США для України, Європи та світу. Нездатність діяти буде означати загрозу безпеці нашої країни та нашого континенту. Я не дозволю цьому статися в цей критичний для нашої країни час", - пообіцяв очільник уряду ФРН.