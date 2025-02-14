Шольц предлагает объявить в Германии чрезвычайное положение из-за войны в Украине

Бундестагу следует признать войну в Украине "чрезвычайной ситуацией" с точки зрения последствий для Германии и Европы. Учитывая последние заявления представителей администрации Трампа, этот вопрос больше нельзя откладывать.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правительства для прессы.
По словам Шольца, Бундестаг должен как можно быстрее принять постановление о классификации войны в Украине и ее серьезных последствий для безопасности Германии и Европы как чрезвычайной ситуации "в понимании статьи 115, пункта 2 Конституции".
"Следствием этого станет тот факт, что наша поддержка Украины, которая сегодня как никогда важна, больше не будет происходить за счет других задач, которые наше государство должно выполнять в отношении собственных граждан", - отметил канцлер.
Шольц подчеркнул, что "речь идет о мире и безопасности нашей страны". Он убежден, что учитывая заявления представителей администрации США за последние сутки, ответ на этот вопрос больше нельзя откладывать.
Канцлер также намерен продвигать дискуссию в ЕС о методах инвестирования в общую оборону и построение мощной европейской оборонной промышленности.
При этом Шольц напомнил, что в свое время он принял серьезные решения решительно ответить на "переломный момент", которым стало начало полномасштабной войны России против Украины.
"Сегодня мы снова оказались в таком положении. Сегодня мы должны взглянуть в реальность того, что означают действия и заявления администрации США для Украины, Европы и мира. Неспособность действовать будет означать угрозу безопасности нашей страны и нашего континента. Я не позволю этому произойти в это критическое для нашей страны время", - пообещал глава правительства ФРГ.
Президент США Дональд Трамп 12 февраля провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
По итогам разговора, глава Белого дома заявил о "хорошей возможности завершить войну".
После ряд чиновников администрации Трампа заявили, что Украина не способна вернуть контроль над территориями, которые Россия захватила с 2014 года. Также были
министр обороны США Пит Хегсет признал, что вопрос вступления Украины в НАТО не должен стать предметом мирных переговоров, а Трамп отрицал членство Украины в Альянсе, потому что "Россия этого не позволит".
Ряд западных СМИ считают, что прямой разговор Трампа и Путина может свидетельствовать о том, что США могут договариваться о мире в Украине без участия самой Украины и стран Европы.
В Берлине критически отреагировали на последние заявления Трампа и членов его команды. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал такие заявления "уступками России еще до начала переговоров".
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