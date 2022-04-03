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Шольц призвал пустить международные организации под Киев для документации преступлений РФ

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал предоставить международным организациям доступ к освобожденным районам Киевской области, чтобы задокументировать военные преступления России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Шольца в Twitter.

"Страшные и ужасающие кадры поступают к нам из Украины. Расстреляли мирных жителей, включая женщин, детей и стариков, в Буче, которая еще несколько дней назад контролировалась российскими военными", - написал он.

Канцлер Германии подчеркнул, что преступления российских военных должны неустанно расследоваться.

"Я требую, чтобы международным организациям был предоставлен доступ в эти районы для независимого документирования зверств. Мы должны неустанно расследовать преступления российских военных и привлечь виновных к ответственности", - заявил Шольц.

Отметим, 2 апреля спецназ Национальной полиции Украины начал зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи.

Ранее мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей, среди которых подростки.

Кроме того, президент Владимир Зеленский обратился к матерям российских военных, которые воюют в Украине.

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Олаф ШольцГерманияВойна России против Украины