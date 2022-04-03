RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шольц закликав пустити міжнародні організації під Київ для документації злочинів РФ

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зажадав надати міжнародним організаціям доступ до звільнених районів Київської області, щоб задокументувати військові злочини Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Шольца в Twitter.

"Страшні і жахливі кадри надходять до нас з України. Розстріляли мирних жителів, включаючи жінок, дітей і людей похилого віку, в Бучі, яка ще кілька днів тому контролювалася російськими військовими", - написав він.

Канцлер Німеччини підкреслив, що злочини російських військових повинні невпинно розслідуватися.

"Я вимагаю, щоб міжнародним організаціям було надано доступ до цих районів для незалежного документування звірств. Ми повинні невпинно розслідувати злочини російських військових і притягнути винних до відповідальності", - заявив Шольц.

Зазначимо, 2 квітня спецназ Національної поліції України почав зачистку звільненої від російських окупантів Бучі.

Раніше Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, серед яких Підлітки.

Крім того, президент Володимир Зеленський звернувся до матерів російських військових, які воюють в Україні.

Війна Росії проти України триває тридцять дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олаф ШольцГерманияВійна Росії проти України