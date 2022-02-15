Шольц о признании "ЛДНР": это будет политической катастрофой

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что возможное признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" с российской стороны станет политической катастрофой. По его мнению, все стороны должны вернуться в минский процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным.

"Конечно, если это (признание "ЛДНР", - ред.) станет реальностью, то это будет нарушением минских договоренностей. Тогда это будет означать, что мирный процесс прервется, это будет политической катастрофой. Только если все вернутся к минским договоренностям, это (мирное урегулирование, - ред.) станет возможным, там записаны четкие критерии", - отметил Шольц.