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Шольц о признании "ЛДНР": это будет политической катастрофой

Автор: Александр Мороз

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что возможное признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" с российской стороны станет политической катастрофой. По его мнению, все стороны должны вернуться в минский процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным.

"Конечно, если это (признание "ЛДНР", - ред.) станет реальностью, то это будет нарушением минских договоренностей. Тогда это будет означать, что мирный процесс прервется, это будет политической катастрофой. Только если все вернутся к минским договоренностям, это (мирное урегулирование, - ред.) станет возможным, там записаны четкие критерии", - отметил Шольц.

Напомним, сегодня Государственная дума Российской Федерации обратилась к Путину с просьбой о признании "ЛДНР".

Сам российский президент отметил, что готов сделать все необходимое для решения проблем Донбасса, но сделать это, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений.

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