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Шольц про визнання "ЛДНР": це буде політичною катастрофою

Автор: Олександр Мороз

Німецький канцлер Олаф Шольц вважає, що можливе визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік" з російської сторони стане політичною катастрофою. На його думку, всі сторони повинні повернутися до мінського процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільну прес-конференцію з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Звичайно, якщо це (визнання "ЛДНР", - ред.) стане реальністю, то це буде порушенням мінських домовленостей. Тоді це означатиме, що мирний процес перерветься, це буде політичною катастрофою. Тільки якщо всі повернуться до мінських домовленостей, це (мирне врегулювання, - ред.) стане можливим, там записані чіткі критерії", - зазначив Шольц.

Нагадаємо, сьогодні Державна дума Російської Федерації звернулася до Путіна з проханням про визнання "ЛДНР".

Сам російський президент зазначив, що готовий зробити все необхідне для вирішення проблем Донбасу, але зробити це, виходячи з не до кінця реалізованих можливостей щодо виконання мінських угод.

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