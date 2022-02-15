Шольц про визнання "ЛДНР": це буде політичною катастрофою

Німецький канцлер Олаф Шольц вважає, що можливе визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік" з російської сторони стане політичною катастрофою. На його думку, всі сторони повинні повернутися до мінського процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільну прес-конференцію з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Звичайно, якщо це (визнання "ЛДНР", - ред.) стане реальністю, то це буде порушенням мінських домовленостей. Тоді це означатиме, що мирний процес перерветься, це буде політичною катастрофою. Тільки якщо всі повернуться до мінських домовленостей, це (мирне врегулювання, - ред.) стане можливим, там записані чіткі критерії", - зазначив Шольц.