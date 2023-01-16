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Шольц прийняв відставку міністра оборони Ламбрехт

Фото: міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив відставку міністра оборони Німеччини Крістіни Ламбрехт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Focus.

Ламбрехт очолювала Міноборони ФРН з кінця 2021 року, коли канцлер Олаф Шольц очолив уряд. До цього Ламбрехт обіймала посаду міністра юстиції у Кабміні екс-канцлера Ангели Меркель.

Тим часом видання Bild назвало потенційних кандидатів на крісло міністра оборони. Серед них нинішній міністр праці Хубертус Хайль, глава відомства канцлера Вольфганг Шмідт, уповноважений у справах військових Єва Хегль і лідер СДПН Ларс Клінгбайль.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що Ламбрехт збирається у відставку. Поки невідомо, хто зможе обійняти його посаду.

Сьогодні стало відомо, що вона оголосила про звільнення. Відповідну заяву було передано канцлеру.

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