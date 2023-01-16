Шольц прийняв відставку міністра оборони Ламбрехт

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив відставку міністра оборони Німеччини Крістіни Ламбрехт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Focus.

Ламбрехт очолювала Міноборони ФРН з кінця 2021 року, коли канцлер Олаф Шольц очолив уряд. До цього Ламбрехт обіймала посаду міністра юстиції у Кабміні екс-канцлера Ангели Меркель. Тим часом видання Bild назвало потенційних кандидатів на крісло міністра оборони. Серед них нинішній міністр праці Хубертус Хайль, глава відомства канцлера Вольфганг Шмідт, уповноважений у справах військових Єва Хегль і лідер СДПН Ларс Клінгбайль.