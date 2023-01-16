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Шольц принял отставку министра обороны Ламбрехт

Фото: министр обороны Германии Кристина Ламбрехт (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Канцлер Германии Олаф Шольц принял отставку министра обороны Германии Кристины Ламбрехт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Focus.

Ламбрехт возглавляла Минобороны ФРГ с конца 2021 года, когда канцлер Олаф Шольц возглавил правительство. До этого Ламбрехт занимала должность министра юстиции в Кабмине экс-канцлера Ангелы Меркель.

Тем временем издание Bild назвало потенциальных кандидатов на кресло министра обороны. Среди них нынешний министр труда Хубертус Хайль, глава ведомства канцлера Вольфганг Шмидт, уполномоченный по делам военных Ева Хёгль и лидер СДПГ Ларс Клингбайль.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщали, что Ламбрехт собирается в отставку. Пока неизвестно, кто сможет занять его пост.

Сегодня стало известно, что она объявила об уходе. Соответствующее заявление было передано канцлеру.

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