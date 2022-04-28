Шольц приветствовал решение Бундестага о поставках оружия Украине: продолжим этот курс

При этом канцлер отметил, Германия уже поддержала Украину в оборонной сфере.

"Я очень благодарен за четкую поддержку, которую немецкий Бундестаг оказал политике правительства, которое я возглавляю. Это показывает, что в такое сложное время вы можете проводить политическую стратегию, которую многие хотят поддержать. И это именно то, что мы будем продолжать внедрять", - сказал Шольц.

Напомним, сегодня парламент Германии проголосовал за предоставление Украине тяжелых немецких вооружений. Предложение поддержали правящая коалиция и крупнейший оппозиционный блок ХДС/ХСС.

Также на решение немецкого парламента о поставках тяжелых вооружений уже отреагировали в Офисе президента Владимира Зеленского, там заявляют, что это стало "гвоздем в гроб путинского лоббизма" в Европе.

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