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"Гвоздь в гроб путинского лоббизма". У Зеленского отреагировали на решение Бундестага

Новина українською →
Киев, Четверг 28 апреля 2022 15:26
"Гвоздь в гроб путинского лоббизма". У Зеленского отреагировали на решение Бундестага Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Решение немецкого парламента о поставках тяжелых вооружений для Украины стало "гвоздем в гроб путинского лоббизма" в Европе. Бундестаг в этом вопросе продемонстрировал неожиданное единство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Германия сказала свое слово. 586 голосов за предоставление Украине тяжелого вооружения. Единство Бундестага поражает. Это голосование войдет в историю как один из последних гвоздей в гроб путинского лоббизма в Европе и возвращение лидерства Германии", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что парламент Германии одобрил поставки тяжелых вооружений для Украины, причем решение поддержала правящая коалиция и оппозиция. Ожидается, что предоставление более существенной военной помощи будет ускорено.

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