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Шольц привітав рішення Бундестагу щодо постачання зброї Україні: продовжимо цей курс

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на рішення Бундестагу щодо постачання важкого озброєння Україні. Він привітав це рішення, а також заявив, що країна продовжить курс на військову підтримку Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inFranken.de.

При цьому канцлер зазначив, Німеччина вже підтримала Україну в оборонній сфері.

"Я дуже вдячний за чітку підтримку, яку німецький Бундестаг надав політиці уряду, який я очолюю. Це показує, що в такий складний час ви можете проводити політичну стратегію, яку багато хто хоче підтримати. І це саме те, що ми продовжуватимемо впроваджувати", - сказав Шольц.

Нагадаємо, сьогодні парламент Німеччини проголосував за надання Україні важких німецьких озброєнь. Пропозицію підтримали правляча коаліція і найбільший опозиційний блок ХДС/ХСС.

Також на рішення німецького парламенту про постачання важких озброєнь вже відреагували в Офісі президента Володимира Зеленського, там заявляють, що це стало "цвяхом у труну путінського лобізму" в Європі.

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БундестагВійськова допомогаОлаф ШольцВійна Росії проти України