Шольц приветствовал промышленность за поддержку санкций против РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал поддержку со стороны немецкой промышленности в вопросе санкций против России, введенных из-за войны в Украине. Он призвал ускорить экономические преобразования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Выступая на открытии ежегодной Ганноверской ярмарки вечером в воскресенье, 29 мая, Шольц отметил, что в этом году крупнейший в мире смотр промышленных технологий проходит на фоне "ужасной войны".

"Поэтому очень важно знать, что бизнес, промышленность, поддерживает меры, которые мы приняли, чтобы убедить Россию прекратить эту войну, к примеру, санкции", - сказал он.

По словам Шольца, дебаты об энергетической безопасности, которые приобрели особую актуальность вследствие российского вторжения, свидетельствуют о том, что необходимо ускорить экономические преобразования. Это требует внедрения новых методов и процессов, указал он.

"Эта ярмарка показывает, что это возможно и что мы сделаем это с большой скоростью", - сказал канцлер.

Шольц в очередной раз предостерег от сворачивания международной торговли в условиях нынешних кризисов.

Напомним, послы стран Европейского союза вчера, 29 мая 2022 года, не достигли согласия по шестому пакету санкций против России.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите ЕС, который состоится 30 мая.

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