Шольц привітав промисловість за підтримку санкцій проти РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав підтримку з боку німецької промисловості в питанні санкцій проти Росії, введених через війну в Україні. Він закликав прискорити економічні перетворення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Виступаючи на відкритті щорічного Ганноверського ярмарку ввечері в неділю, 29 травня, Шольц зазначив, що в цьому році найбільший в світі огляд промислових технологій проходить на тлі "жахливої війни".

"Тому дуже важливо знати, що бізнес, промисловість, підтримує заходи, які ми прийняли, щоб переконати Росію припинити цю війну, наприклад, санкції", - сказав він.

За словами Шольца, дебати про енергетичну безпеку, які набули особливої актуальності внаслідок російського вторгнення, свідчать про те, що необхідно прискорити економічні перетворення. Це вимагає впровадження нових методів і процесів, вказав він.

"Цей ярмарок показує, що це можливо і що ми зробимо це з великою швидкістю", - сказав канцлер.

Шольц вкотре застеріг від згортання міжнародної торгівлі в умовах нинішніх криз.

Нагадавши, посли країн Європейського Союзу вчора, 29 травня 2022 року, не досягли згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті ЄС, який відбудеться 30 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.