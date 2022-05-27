ЕС в конце мая проведет саммит с Зеленским: что будут обсуждать
Уже с 30 по 31 мая состоится специальное заседание Европейского совета. Президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам ЕС по видеосвязи.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европейского союза.
Глава Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что во время саммита лидеры ЕС рассмотрят ситуацию в Украине.
Одним из самых главных вопросов будет помощь нашей стране в удовлетворении потребностей в ликвидности. Также будет обсуждаться поддержка и восстановление Украины, поскольку это требует значительных глобальных усилий.
"Мы вернемся к вопросу энергетики, включая высокие цены, которые сильно бьют по нашим домам и бизнесу. Мы должны ускорить наш энергетический переход, чтобы как можно быстрее избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива. На основе наших решений, принятых в Версале, мы обсудим лучшие пути продвижения вперед", - отмечает Мишель.
Также лидеры ЕС поднимут вопрос оказания помощи Украине в экспорте сельскохозяйственной продукции.
"Мы также посмотрим, как лучше координировать многосторонние инициативы в этом направлении. Несмотря на острую уязвимость африканских стран перед проблемой отсутствия продовольственной безопасности, глава Африканского союза Маки Салл присоединится к нам по видеосвязи для обсуждения этой темы", - добавил глава Европейского Совета.
Напомним, РБК-Украина писало, что согласно данным Financial Times премьер Венгрии Виктор Орбан направил письмо в Евросовета. В письме он отметил, якобы, нецелесообразность рассмотрения запрета на импорт нефти России во время ближайшего саммита лидеров ЕС. Венгрия отказывается поддержать эмбарго, пока ЕС не предоставит ей финансовые гарантии.